Advertisements

انطلاق المحادثات بين بوتين وميركل في الكرملين

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements


انطلقت في الكرملين، اليوم الجمعة المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وأعلن الرئيس بوتين قبل بداية المحادثات أن ألمانيا لا تزال أحد الشركاء الرئيسين لروسيا في أوروبا والعالم.

وقال: "أريد أن أشير إلى أن ألمانيا لا تزال أحد الشركاء الرئيسيين بالنسبة لنا في أوروبا والعالم كله على حد سواء. بما في ذلك بفضل جهودكم بصفتكم مستشارة ألمانية خلال السنوات الـ16 الماضية. ومن وجهة نظر بلدان العالم تعد ألمانيا شريكا اقتصادية وتجاريا ثانيا بالنسبة لنا بعد الصين. وبغض النظر عن التراجع الجدي في هذا المجال عام 2020، سجلنا زيادة مضاعفة تقريبا في حجم التبادل التجاري في النصف الأول من العام (الجاري)".

وعبر بوتين عن ثقته بأن زيارة ميركل إلى أوروبا لن تكون مجرد زيارة وداع على منصبها بل ستكون مليئة بالمحتوى الجاد.

من جهتها أكدت ميركل أن روسيا وألمانيا تنويان تطوير الحوار بينهما بالرغم من وجود الخلافات في العلاقات بين البلدين.

وأفاد الكرملين سابقا بأن ميركل وبوتين سيناقشان آثناء محادثاتهما وضع وآفاق تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات بالإضافة إلى أهم القضايا الدولية والإقليمية.

الكلمات المفتاحية

زياره الوداع

أخبار تهمك

نجم برشلونة يقترب من الرحيل للدوري الانجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 18 ساعة

أرسنال يعلن شراء مارتن أوديجارد بعقد دائم

منذ ساعتين و 39 دقيقة

جالاتا سراي يتراجع عن ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ يوم

الزمالك يتراجع عن فكرة رحيل نجم الفريق الموسم المقبل

منذ أقل من ساعتين

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في الليجا الإسبانية

منذ 33 دقيقة

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ يوم

ضربة موجعة جديدة لبرشلونة بعد رحيل ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة

منذ 34 دقيقة

خطأ الأهلي يهدد بفشل انتقال أحمد ياسر ريان إلى الدوري التركي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة بشأن طلب الأهلي لحكام أجانب لمبارياته المتبقية في الكأس و السوبر

منذ ساعة و 27 دقيقة

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن أخر تطورات مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

رجال الأعمال الألمان يرحبون بقمة بوتين وميركل المرتقبة

ماكرون يجري اتصالاً هاتفياً مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل

بوتين: مستعدون لمناقشة علاقاتنا مع ألمانيا

بوتين وميركل يبحثان هاتفيا تداعيات أزمة فيروس كورونا

"بوتين" و"ميركل" يتبادلان التهنئة بذكرى تحرير العالم من الفاشية

ميركل تودع بوتين في موسكو الأسبوع القادم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
02:29 م

علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في الليجا الإسبانية

02:30 م

مفاجأة بشأن طلب الأهلي لحكام أجانب لمبارياته المتبقية في الكأس و السوبر

01:36 م

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

08:20 ص

نجم برشلونة يقترب من الرحيل للدوري الانجليزي

11:53 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم