Advertisements

بورنموث يعلن ضم المخضرم كاهيل لمدة موسم واحد

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
قال نادي بورنموث المنافس في دوري القسم الثاني الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة، إنه "تعاقد ولعام واحد مع المدافع الإنجليزي المخضرم غاري كاهيل في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع كريستال بالاس اللندني في نهاية الموسم الماضي".


وشارك كاهيل (35 عاماُ) لاعب منتخب انجلترا السابق في 47 مباراة في جميع المنافسات مع كريستال بالاس المنافس في الدوري الممتاز بعد ارتباطه بالنادي اللندني قادما من الجار تشيلسي في صفقة انتقال حر في 2019.


وأمضى كاهيل سبعة أعوام ناجحة في صفوف تشيلسي وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا وبلقب الدوري الممتاز مرتين وبكأس انجلترا مرتين أيضاً.


ومع منتخب إنجلترا شارك كاهيل في 61 مباراة دولية وكان ضمن تشكيلة المنتخب في نهائيات كأس العالم في عامي 2014 و2018.

الكلمات المفتاحية

ى تشيلسي

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة بشأن طلب الأهلي لحكام أجانب لمبارياته المتبقية في الكأس و السوبر

منذ ساعة و 25 دقيقة

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ يوم

خطأ الأهلي يهدد بفشل انتقال أحمد ياسر ريان إلى الدوري التركي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة يقترب من الرحيل للدوري الانجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في الليجا الإسبانية

منذ نصف ساعة

الكشف عن أخر تطورات مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

أرسنال يعلن شراء مارتن أوديجارد بعقد دائم

منذ ساعتين و 37 دقيقة

علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة

منذ نصف ساعة

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ يوم

الزمالك يتراجع عن فكرة رحيل نجم الفريق الموسم المقبل

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة جديدة لبرشلونة بعد رحيل ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

منذ حوالي 7 ساعات

جالاتا سراي يتراجع عن ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

صراع إنجليزي على قائد تشيلسي

قبل بداية البريميرليج.. تعرف على جميع انتقالات أندية الدوري الإنجليزي في الميركاتو الصيفي (103 صفقة)

ملخص وأهداف مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس 2-0 في الدوري الإنجليزي (فيديو)

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس بالبريميرليج

أول تعليق من جيرو بعد الرحيل عن تشيلسي والانضمام إلى ميلان

إيفرتون يحسم ثاني صفقاته الصيفية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
02:29 م

علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في الليجا الإسبانية

02:30 م

مفاجأة بشأن طلب الأهلي لحكام أجانب لمبارياته المتبقية في الكأس و السوبر

01:36 م

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

08:20 ص

نجم برشلونة يقترب من الرحيل للدوري الانجليزي

11:53 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم