بورنموث يعلن ضم المخضرم كاهيل لمدة موسم واحد

قال نادي بورنموث المنافس في دوري القسم الثاني الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة، إنه "تعاقد ولعام واحد مع المدافع الإنجليزي المخضرم غاري كاهيل في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع كريستال بالاس اللندني في نهاية الموسم الماضي".









وشارك كاهيل (35 عاماُ) لاعب منتخب انجلترا السابق في 47 مباراة في جميع المنافسات مع كريستال بالاس المنافس في الدوري الممتاز بعد ارتباطه بالنادي اللندني قادما من الجار تشيلسي في صفقة انتقال حر في 2019.









وأمضى كاهيل سبعة أعوام ناجحة في صفوف تشيلسي وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا وبلقب الدوري الممتاز مرتين وبكأس انجلترا مرتين أيضاً.









ومع منتخب إنجلترا شارك كاهيل في 61 مباراة دولية وكان ضمن تشكيلة المنتخب في نهائيات كأس العالم في عامي 2014 و2018.