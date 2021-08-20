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تعرف على نشاط الرئيس السيسي خلال أسبوع (فيديو)

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 02:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أسبوع.

واستهل الرئيس السيسي، الأسبوع بافتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة من مدينة بدر، مؤكدًا أن برنامج الدولة في تحسين أحوال الناس مستمر.

وتفقد الرئيس السيسي عدد من الوحدات السكنية وسلم عقود الشقق الجديدة للمواطنين، وكذلك شهادات التقدير للعناصر المتميزة من القائمين على تنفيذ المشروع، وكما شارك في إفطار الأسرة المصرية وأجاب على أسئلة عدد من المواطنين المشاركين في الفاعلية.

واستقبل الرئيس السيسي، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، كما اجتمع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين ووجه بتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، وجه الرئيس السيسي بتطبيق حزمة كشوفات شاملة للطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد، وإعداد قواعد بيانات دقيقة في هذا الإطار.

وفي قصر الاتحادية، كرم الرئيس السيسي اللاعبين واللاعبات وأطقم التدريب الذين حققوا ميدياليات في بطولة أولمبياد طوكيو 2020.

كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع وزير الكهرباء ورئيس الوزراء بإجراء المراجعة المنتظمة لكافة الأعمال الفنية والإنشائية الخاص بمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

واجتمع الرئيس مع وزير العدل، ووجه بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما وجه الرئيس بتوفير أعل معايير الأمان لمحطة الضبعة النووية.
وتلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، كما استقبل رئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية للصناعات البحرية.

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