الكشف عن أخر تطورات مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي مفاوضات مع محمد صلاح نجم الفريق، لتمديد تعاقده مع الريدز لفترة جديدة.









ووفقاً لما ذكرته صحيفة "أتلتيك"، فإن ليفربول ترغب في التجديد لصلاح لموسمين إضافيين، ليبقى صمت صفوف كتيبة الألماني يورجن كلوب حتى موسم 2025 مع منحه أعلى راتب في تاريخ النادي.









ونوهت الصحيفة، إلى أن صلاح يتقاضى في عقده الحالي مع الريدز راتبا أسبوعيا قيمته 200 ألف إسترليني، بينما يبقى زميله الهولندي فيرجيل فان دايك الأعلى براتب أسبوعي 220 ألف إسترليني.









وأضافت الصحيفة، في حال نجح ليفربول في التجديد لصلاح فإن ذلك يعني أنه سيبقى في ليفربول حتى بلوغه 33 عاما، لتمتد مسيرته مع النادي الإنجليزي 8 سنوات حيث انتقل إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017.









وسجل "الدولي المصري" 126 هدفًا وصنع 49 تمريرة حاسمة في 204 مباراة بقميص ليفربول، وحصل على العديد من الجوائز الفردية بفضل مساهمته في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي 2019 والدوري الإنجليزي، وكذلك كأس العالم للأندية.



