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"بين الحياة والموت".. تفاصيل اعتداء مدرس على مدير مدرسة بالعمرانية

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 02:12 م
مدير المدرسة الخاصة بالعمرانية
مدير المدرسة الخاصة بالعمرانية
إيمان عبد العاطي
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كعادته صباح كل يوم، توجه مجدي حسين، مدير مدرسة الإيمان الخاصة، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية إلى مقر عمله، ليبدأ يوم عمل جديد، لكن السيناريو اليومي تغيرت أحداثه نوعًا ما.

لم يتوقع المدير صاحب الوجه البشوش والسيرة الطيبة، ما يحدث من تعدٍ عليه بالضرب المبرح، لينقل إلى المستشفى، بين الحياة والموت.

بدأ عمله الذي تضمن في ذلك اليوم تنفيذ قرار إخلاء عهدة مدرس التربية الرياضية "هيثم. ع." إداريا بسبب سوء سلوكه، ليحاول المدير احتواء المدرس الذي صب عليه غضبه محاولا منعه من تنفيذ القرار مؤكدا له: "أنا مش طرف.. أنا بنفذ القانون" لكن الأخير، كان له رؤية أخرى.


مشادة كلامية وقعت بينهما تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها مدرس التربية الرياضة على مدير المدرسة بالضرب المبرح نُقل على إثره المدير لمستشفى الهرم.


وكشف التقرير الطبي المبدئي إصابة مدير المدرسة بكسر في الفقرات العمود الفقري ما يستلزم خضوعه لعملية جراحية عاجلة.


في الوقت ذاته استدعى المعلمون بالمدرسة الشرطة التي حضرت وألقت القبض على المشكو في حقه واقتادته إلى ديوان القسم للتحقيق معه وسماع أقوال شهود عيان من العاملين والمدرسين الذين طالبوا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم واصفين إياه بـ"البلطجي".


كما تم رفع مذكرة من وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة للواء أحمد راشد محافظ الجيزة الذي أصدر قرارا بإيقاف المعلم المذكور عن العمل واتخاذ الإجراءات القانونية حياله بخلاف الشق الجنائي.


مصدر مقرب من مدير المدرسة المصاب -الذي يرقد في غرفة العناية المركزة- أوضح أنه سيخضع لعملية جراحية غدا السبت، مؤكدا استقرار حالته الصحية.
"بين الحياة والموت".. تفاصيل اعتداء مدرس على مدير مدرسة بالعمرانية
"بين الحياة والموت".. تفاصيل اعتداء مدرس على مدير مدرسة بالعمرانية

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مدير مدرسة خاصة العمرانية اعتداء مدرس

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