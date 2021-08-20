Advertisements

تداول 7200 طن بضائع متنوعة بموانئ البحر الاحمر

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 02:44 م
بوابة الفجر
Advertisements

اعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة  9 سفن وتم تداول 7200 طن بضائع و417 شاحنة حيث شملت حركة الواردات 1400 طن بضائع و 172 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 5800 طن بضائع و 245 شاحنة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين محبة والحرية بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Vishva diska وامل وغادرت السفينتين محبة والحرية ، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين آيلة وبريدج ، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Dodo وعلى متنها 417 سيارة قادمة من جدة .

أخبار تهمك

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ يوم

الزمالك يتراجع عن فكرة رحيل نجم الفريق الموسم المقبل

منذ أقل من ساعتين

خطأ الأهلي يهدد بفشل انتقال أحمد ياسر ريان إلى الدوري التركي

منذ حوالي 4 ساعات

جالاتا سراي يتراجع عن ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

نجم برشلونة يقترب من الرحيل للدوري الانجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ يوم

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن أخر تطورات مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

أرسنال يعلن شراء مارتن أوديجارد بعقد دائم

منذ ساعتين و 39 دقيقة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في الليجا الإسبانية

منذ 33 دقيقة

مفاجأة بشأن طلب الأهلي لحكام أجانب لمبارياته المتبقية في الكأس و السوبر

منذ ساعة و 27 دقيقة

علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة

منذ 34 دقيقة

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة جديدة لبرشلونة بعد رحيل ميسي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
02:29 م

علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في الليجا الإسبانية

02:30 م

مفاجأة بشأن طلب الأهلي لحكام أجانب لمبارياته المتبقية في الكأس و السوبر

01:36 م

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

08:20 ص

نجم برشلونة يقترب من الرحيل للدوري الانجليزي

11:53 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم