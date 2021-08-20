تداول 7200 طن بضائع متنوعة بموانئ البحر الاحمر





اعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 7200 طن بضائع و417 شاحنة حيث شملت حركة الواردات 1400 طن بضائع و 172 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 5800 طن بضائع و 245 شاحنة .





ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين محبة والحرية بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Vishva diska وامل وغادرت السفينتين محبة والحرية ، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين آيلة وبريدج ، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Dodo وعلى متنها 417 سيارة قادمة من جدة .