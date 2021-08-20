Advertisements

سيدة بعقار دمنهور المنهار: بنتي ربنا نجاها (فيديو)

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 02:16 م
إسلام أمين
Advertisements
كشفت سيدة بعقار دمنهور المنهار، مفاجأة، قائله إن مالك العقار قام ببناء دورين مخالفين خلال أحداث ثورة يناير 2011 وهذا السبب الرئيسي وراء انهيار العقار بسبب الحمل الزائد علي العقار، بالإضافة إلى فساد المحليات وعدم متابعة إزالة المخالفات فورا وانتظار وقوع الكارثة أولا.

وأشارت إلى أن ابنتها كانت خارج العقار أثناء انهياره، قائلة:" بنتي ربنا نجاها وربنا يرحم ضحايا انهيار منزل دمنهور".

كان اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أگد أن السبب وراء انهيار عقار مدينة دمنهور المكون من 5 طوابق، هو قيام أحد المواطنين بإجراء تعديلات داخل شقته وبناء دورا مخالفا.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن المنزل مبني بطريقة الحوائط المحمولة وليست أعمدة خرسانية ولم يستصدر ترخيص لإجراء التعديلات والبناء، الأمر الذي أدي إلى انهيار العقار.

وتابع "آمنة" أن العقار المنهار يحمل طابقا مخالفا تم بنائة عام 2011، وسيتم صرف تعويضات للأسر المتضررة من الحادث عقب الانتهاء من إزالة الأنقاض.

وتم على الفور إخلاء عدد 4 عقارات مجاورة للمنزل المنهار وفصل الغاز وكافة المرافق وفرض كردون أمني حول العقار لحماية المواطنين وتيسير عمل فرق الإنقاذ ورفع الانقاض، وجارى رفع الانقاض والبحث عن أي باقي الضحايا.

وكان قد ارتفع عدد ضحايا منزل دمنهور المنهار بمنطقة شارع السجن القديم، إلى 5 ضحايا، و2 مصابين، وجارٍ البحث عن باقي الضحايا تحت الأنقاض.

ويأتي أسماء ضحايا العقار على النحو التالى: "أحمد سعيد سعد شعبان" جثة هامدة، "السعيد محمد ابراهيم زغلول" جثة هامدة، "زينب ابرهيم زغلول" جثة هامدة، "جيهان محمد مهنا" جثة هامدة، "أسمهان عبد العزيز احمد حشيش" جثة هامدة، "نبيل ابراهيم قضب" تم الحجز بالمستشفى، "محمد ماهر السيد" تصادف مروره بجوار العقار وتم إسعافه.

جدير بالذكر أن مدينة دمنهور شهدت الشهر الماضي، مصرع سيدة سقطت فوقها بلكونة منزل بمنطقة القلعة بدمنهور أودت بحياتها في الحال، كما شهدت سقوط مفاجئ لمنزل مكون من 4 طوابق صادر له قرار إزالة في عام 2011 وقرار آخر في عام 2018، ولم ينفذ، وأنقذت العناية الإلهية سيدة مسنة من الموت المحقق، حيث استطاعت أن تخرج من المنزل قبل دقائق من انهياره في مشهد أصبح مكررا بمدينة دمنهور.

الكلمات المفتاحية

منزل دمنهور المنهار منزل دمنهور عقار دمنهور المنهار دمنهور

أخبار تهمك

أرسنال يعلن شراء مارتن أوديجارد بعقد دائم

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الزمالك يتراجع عن فكرة رحيل نجم الفريق الموسم المقبل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة جديدة لبرشلونة بعد رحيل ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

منذ حوالي 7 ساعات

جالاتا سراي يتراجع عن ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

خطأ الأهلي يهدد بفشل انتقال أحمد ياسر ريان إلى الدوري التركي

منذ حوالي 4 ساعات

علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة

منذ نصف ساعة

موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن أخر تطورات مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ يوم

مفاجأة بشأن طلب الأهلي لحكام أجانب لمبارياته المتبقية في الكأس و السوبر

منذ ساعة و 25 دقيقة

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 18 ساعة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في الليجا الإسبانية

منذ نصف ساعة

نجم برشلونة يقترب من الرحيل للدوري الانجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"انهيارات وضحايا".. تعليمات محافظ البحيرة لرئيس دمنهور "حبر علي ورق" (صور)

عاجل.. انهيار "بلكونة" منزل بدمنهور وأنباء عن وقوع إصابات (صور)

مصرع سيدة إثر سقوط بلكونة منزل فوقها بدمنهور

انهيار جزئي لمنزل بدمنهور دون إصابات (صور)

"مسلسل لا يتوقف".. انهيار منزل في حي موصلي بدمنهور (صور)

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
02:29 م

علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في الليجا الإسبانية

02:30 م

مفاجأة بشأن طلب الأهلي لحكام أجانب لمبارياته المتبقية في الكأس و السوبر

01:36 م

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

08:20 ص

نجم برشلونة يقترب من الرحيل للدوري الانجليزي

11:53 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم