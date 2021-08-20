سيدة بعقار دمنهور المنهار: بنتي ربنا نجاها (فيديو)

كشفت سيدة بعقار دمنهور المنهار، مفاجأة، قائله إن مالك العقار قام ببناء دورين مخالفين خلال أحداث ثورة يناير 2011 وهذا السبب الرئيسي وراء انهيار العقار بسبب الحمل الزائد علي العقار، بالإضافة إلى فساد المحليات وعدم متابعة إزالة المخالفات فورا وانتظار وقوع الكارثة أولا.



وأشارت إلى أن ابنتها كانت خارج العقار أثناء انهياره، قائلة:" بنتي ربنا نجاها وربنا يرحم ضحايا انهيار منزل دمنهور".



كان اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أگد أن السبب وراء انهيار عقار مدينة دمنهور المكون من 5 طوابق، هو قيام أحد المواطنين بإجراء تعديلات داخل شقته وبناء دورا مخالفا.



وأشار محافظ البحيرة، إلى أن المنزل مبني بطريقة الحوائط المحمولة وليست أعمدة خرسانية ولم يستصدر ترخيص لإجراء التعديلات والبناء، الأمر الذي أدي إلى انهيار العقار.



وتابع "آمنة" أن العقار المنهار يحمل طابقا مخالفا تم بنائة عام 2011، وسيتم صرف تعويضات للأسر المتضررة من الحادث عقب الانتهاء من إزالة الأنقاض.



وتم على الفور إخلاء عدد 4 عقارات مجاورة للمنزل المنهار وفصل الغاز وكافة المرافق وفرض كردون أمني حول العقار لحماية المواطنين وتيسير عمل فرق الإنقاذ ورفع الانقاض، وجارى رفع الانقاض والبحث عن أي باقي الضحايا.



وكان قد ارتفع عدد ضحايا منزل دمنهور المنهار بمنطقة شارع السجن القديم، إلى 5 ضحايا، و2 مصابين، وجارٍ البحث عن باقي الضحايا تحت الأنقاض.



ويأتي أسماء ضحايا العقار على النحو التالى: "أحمد سعيد سعد شعبان" جثة هامدة، "السعيد محمد ابراهيم زغلول" جثة هامدة، "زينب ابرهيم زغلول" جثة هامدة، "جيهان محمد مهنا" جثة هامدة، "أسمهان عبد العزيز احمد حشيش" جثة هامدة، "نبيل ابراهيم قضب" تم الحجز بالمستشفى، "محمد ماهر السيد" تصادف مروره بجوار العقار وتم إسعافه.



جدير بالذكر أن مدينة دمنهور شهدت الشهر الماضي، مصرع سيدة سقطت فوقها بلكونة منزل بمنطقة القلعة بدمنهور أودت بحياتها في الحال، كما شهدت سقوط مفاجئ لمنزل مكون من 4 طوابق صادر له قرار إزالة في عام 2011 وقرار آخر في عام 2018، ولم ينفذ، وأنقذت العناية الإلهية سيدة مسنة من الموت المحقق، حيث استطاعت أن تخرج من المنزل قبل دقائق من انهياره في مشهد أصبح مكررا بمدينة دمنهور.



