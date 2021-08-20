دراسات تكشف مفاجآت عن لقاحات كورونا



ظهرت عدد من الدراسات خلال الفترة الأخيرة عن تأثير لقاحات كورونا على التحورات، الخاصة بالوباء الذي انتشر في مختلف دول العالم على مدار الأشهر الماضية.



تأثير لقاح "فايزر- بيونتك"

وذكرت دراسة طبية أجراها باحثون بجامعة أكسفورد البريطانية أن فاعلية جرعة من لقاح "فايزر- بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد تتضاءل أسرع من فاعلية نفس الجرعة من لقاح أسترازينيكا.



وأوضحت الدراسة، التي نُشِرَت نتائجها على موقع "أكسفورد ميل" البريطاني، أن الفاعلية المبدئية لجرعتين من لقاح فايزر تأثيرها الفوري أقوى ضد الإصابة بفيروس "كورونا"، لكنها تتضاءل أسرع بالمقارنة بجرعتين مثيلتين من لقاح أكسفورد "أسترازينيكا".



مستوى حماية لقاح موديرنا

كما كشفت دراسة جديدة أن مستويات الأجسام المضادة فى الدم يمكن أن تتنبأ بمستوى الحماية التى يوفرها لقاح موديرنا لكورونا، حيث كان الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة نسبيًا من الأجسام المضادة أكثر عرضة للإصابة بأعراض الفيروس التاجى مقارنة بالذين كان لهم استجابة أقوى للأجسام المضادة، بحسب موقع مجلة nature.



وفحصت الدراسة الأجسام المضادة المعادلة، والتي يمكن أن تمنع العدوى الفيروسية للخلايا، وقارن المؤلفون مستويات الأجسام المضادة المعادلة في ما يقرب من 50 مشاركًا في التجربة تم تطعيمهم والذين أصيبوا رغم حصولهم على التطعيم مع تلك الموجودة في الأشخاص الذين لم يتم تشخيص إصابتهم بكورونا.



وجد المؤلفون أن الأشخاص الذين لديهم مستويات غير قابلة للكشف من الأجسام المضادة المعادلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا بعشر مرات من الأفراد الذين وضعتهم مستويات الأجسام المضادة لديهم في النسبة المئوية التسعين لجميع المشاركين في الدراسة.



فاعلية اللقاحات مع دلتا

وخلصت دراسة بريطانية إلى أن اللقاحات ضد فيروس كورونا أقل فاعلية في مواجهة سلالة دلتا، الأكثر قدرة على الانتشار، مما قد يعزز من توجه إعطاء جرعات معززة للملقحين.



الدراسة توصلت إلى أن لقاح فايزر بيونتك فقد فعاليته خلال أول 90 يوما بعد الحصول على التطعيم، على الرغم من أن هذا القلقاح ولقاح استرازينيكا كانا أكثر فعالية في منع معظم حالات الاصابة بفيروس كورونا.



وأشارت الدراسة إلى أنه عندما يصاب الملقحون بسلالة دلتا، تكون لديهم مستويات من الأجسام المضادة مماثلة لمن لم يتم تطعيمهم، فيما يعد تأكيدا لتقييم حديث أصدره مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها.