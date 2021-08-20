مدينة بدر: تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية منذ 2014 وحتى الآن

قال المهندس علاء الدين السيد، معاون رئيس جهاز مدينة بدر، إن إجمالي عدد وحدات السكنية التي تم تنفيذها بالمدينة خلال الفترة ما بين 1982 وحتى 2014 بلغت 14 ألف وحدة سكنية.

وأشار "السيد"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى ان الوحدات المنفذة خلال الفترة من 2014 وحتى الآن بلغت 55 الف وحدة سكنية، لافتا إلى أن اقتراب مدينة بدر من العاصمة الإدارية الجديدة كان له مردود إيجابي على حجم التنمية العمرانية في المدينة.

وأوضح أن المدينة بها خط قطار كهربائي من محطة عدلي منصور بالقاهرة وحتى العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أنهم يوفرون كافة الخدمات التي تخدم الوحدات السكنية المنفذة بالمدينة.

وأضاف انه جاري العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من الوحدات السكنية للعاملين في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تتكون هذه المرحلة من 196 عمارة بإجمالي عدد وحدات سكنية تبلغ 4704 وحدة سكنية، وبلغت نسبة الإنجاز 25%.

