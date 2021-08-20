Advertisements

مدينة بدر: تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية منذ 2014 وحتى الآن

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال المهندس علاء الدين السيد، معاون رئيس جهاز مدينة بدر، إن إجمالي عدد وحدات السكنية التي تم تنفيذها بالمدينة خلال الفترة ما بين 1982 وحتى 2014 بلغت 14 ألف وحدة سكنية.
وأشار "السيد"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى ان الوحدات المنفذة خلال الفترة من 2014 وحتى الآن بلغت 55 الف وحدة سكنية، لافتا إلى أن اقتراب مدينة بدر من العاصمة الإدارية الجديدة كان له مردود إيجابي على حجم التنمية العمرانية في المدينة.
وأوضح أن المدينة بها خط قطار كهربائي من محطة عدلي منصور بالقاهرة وحتى العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أنهم يوفرون كافة الخدمات التي تخدم الوحدات السكنية المنفذة بالمدينة.
وأضاف انه جاري العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من الوحدات السكنية للعاملين في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تتكون هذه المرحلة من 196 عمارة بإجمالي عدد وحدات سكنية تبلغ 4704 وحدة سكنية، وبلغت نسبة الإنجاز 25%.

أخبار تهمك

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

منذ حوالي 7 ساعات

علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة

منذ 34 دقيقة

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 18 ساعة

أرسنال يعلن شراء مارتن أوديجارد بعقد دائم

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مفاجأة بشأن طلب الأهلي لحكام أجانب لمبارياته المتبقية في الكأس و السوبر

منذ ساعة و 27 دقيقة

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ يوم

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ يوم

ضربة موجعة جديدة لبرشلونة بعد رحيل ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن أخر تطورات مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في الليجا الإسبانية

منذ 33 دقيقة

جالاتا سراي يتراجع عن ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الزمالك يتراجع عن فكرة رحيل نجم الفريق الموسم المقبل

منذ أقل من ساعتين

خطأ الأهلي يهدد بفشل انتقال أحمد ياسر ريان إلى الدوري التركي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة يقترب من الرحيل للدوري الانجليزي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
02:29 م

علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في الليجا الإسبانية

02:30 م

مفاجأة بشأن طلب الأهلي لحكام أجانب لمبارياته المتبقية في الكأس و السوبر

01:36 م

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

08:20 ص

نجم برشلونة يقترب من الرحيل للدوري الانجليزي

11:53 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم