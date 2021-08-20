بالأرقام.. محافظة بورسعيد تحصر أعداد الوحدات السكنية المرخصة

أعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالديوان العام لمحافظة بورسعيد، اليومن عن آخر حصر لمنطقة فاطمة الزهراء حتى ١٩ أغسطس الحالي، حيث تبين أن عدد العمارات التي تم حصرها ٩٤ عمارة.





وجاءت البيانات لعدد العمارات التي تم حصرها بمنطقة فاطمة الزهراء ٩٤ عمارة، بعدد الوحدات السكنية المرخصة للساكن الأصلى ٦٤٣ وحدة.





وتبين أن عدد حالات شراء الوحدات السكنية ٥٣٢ وحدة، وكذلك تم حصر عدد الوحدات السكنية المستأجرة ١٨١ وحدة سكنية، عدد الوحدات السكنية المغلقة والغير مستغلة ٧٣٧ وحدة.





وكما تبين أن عدد الوحدات السكنية المقتحمة بلغ ٢٠ وحدة سكنية، من إجمالى الوحدات السكنية المرخصة للساكن الأصلى ٦٤٣ وحدة.



