Advertisements
علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 02:29 م
عبد الله الميهي
Advertisements
في خطوة مهمة في مواجهة جائحة كورونا حول العالم، أعلنت شركة أسترازينيكا، عن تطويرها لعلاج بالأجسام المضادة.
وأكدت الشركة، أن هذا العلاج يقي الإنسان من الإصابة بفيروس كورونا.
وحقق العلاج، وفقا لشركة الأدوية البريطانية، الهدف الأساسي من الوقاية من كورونا في دراسة بمرحلة متقدمة.
وأوضحت "أسترازينيكا"، أن العمل على مزج نوعي الأجسام المضادة (اكتشفه المركز الطبي التابع لجامعة فاندربلت في البداية) قلص خطر الإصابة بكوفيد-19 مصحوبًا بأعراض بنسبة 77 في المائة.
وحسبما نقلت "رويترز"، فإن أكثر من 75 في المائة ممن شاركوا كانوا يعانون من أمراض مزمنة، حتى أن بعض هذه الأمراض المزمنة كان مرتبط بضعف استجابة المناعة إلى اللقاحات.
Advertisements