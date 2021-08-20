علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة

في خطوة مهمة في مواجهة جائحة كورونا حول العالم، أعلنت شركة أسترازينيكا، عن تطويرها لعلاج بالأجسام المضادة.





وأكدت الشركة، أن هذا العلاج يقي الإنسان من الإصابة بفيروس كورونا.





وحقق العلاج، وفقا لشركة الأدوية البريطانية، الهدف الأساسي من الوقاية من كورونا في دراسة بمرحلة متقدمة.





وأوضحت "أسترازينيكا"، أن العمل على مزج نوعي الأجسام المضادة (اكتشفه المركز الطبي التابع لجامعة فاندربلت في البداية) قلص خطر الإصابة بكوفيد-19 مصحوبًا بأعراض بنسبة 77 في المائة.



