جامعة بنها تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني غدا

أنهت جامعة بنها استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة بمعامل التنسيق الإلكتروني، وذلك تزامنا مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق، غدا السبت، 21 أغسطس، والتي تستمر حتى يوم الأربعاء 25 أغسطس.



وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، إنه قد جرى تجهيز 4 معامل مركزية للتنسيق الإلكتروني، لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية لتسجيل رغباتهم وفقا لتواجد كليات الجامعة والتوزيع الجغرافي للمحافظة حيث جرى تخصيص معامل بكلية الهندسة بشبرا، وكلية الزراعة بمشتهر في طوخ، وكليتي التجارة والآداب بمجمع الكليات ببنها.



من جانبه، أضاف الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه جرى تجهيز المعامل لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة وتوفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل مع التوجيه بتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة خلال فترة التقدم للتنسيق الإلكترونى بمراحله المختلفة.



وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون الطبية بالجامعة حفاظًا على سلامة الطلاب والمترددين على معامل التنسيق الإلكتروني على مستوى الجامعة.