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بمشاركة 218 فنانا.. انطلاق معرض "عدسة" بالمتحف الإسلامي.. غدًا

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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ينظم متحف الفن الإسلامي العرض الثانى لمسابقة التصوير الفوتوغرافي "عدسة الفن الإسلامي"، ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين المتحف ونادي عدسة للتصوير.

وتنطلق غدًا السبت الساعة الثانية ظهرًا بقاعة العرض المؤقت 2 في متحف الفن الإسلامي معرضًا للمشاركين في المسابقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشارك في هذه المسابقة ٢١٨ فنانا فاز منهم ٥٨ فنانا يؤدون ٦٨ عملا فنيا مختلفا للمعرض، مع فوز ٧ مشاركين بالجوائز الأولى.

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