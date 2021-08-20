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كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في الليجا الإسبانية

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة فريقه مكونة من 23 لاعبًا لخوض مباراة الجولة الثانية من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم التي تجمعه بأتلتيك بلباو في ملعب سان ماميس، وهي نفس القائمة التي استدعاها كومان إلى مباراة ريال سوسيداد الماضية التي انتهت بانتصار "البلاوغرانا" بأربعة أهداف لهدفين.

وخرج من قائمة كومان، الذي عبر عن رضاه عن أداء فريقه في مباراة ريال سوسيداد، لاعبين قد يحسم الرحيل مصيرهم في النادي كصامويل أومتيتي وميراليم بيانيتش وفيليبي كوتينيو.

كما غاب عن قائمة برشلونة قلب الدفاع أوسكار مينجيزا والحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، اللذان لم يحصلان بعد على تصريح طبي بالمشاركة رغم عودتهما إلى التدريبات الجماعية، على عكس جيرارد بيكيه، رغم معاناته من انزعاجات في عضلة الربلة.

وشهدت القائمة تواجد عدد من لاعبي الفريق الرديف، هم: الحارسان إنياكي بينيا وأرناو تيناس وقلب الدفاع أليخاندرو بالدي ولاعبا الوسط نيكو جونزاليز وجابي والمهاجم يوسف ديمير.

وغاب عن القائمة عدد من اللاعبين بداعي الإصابة، هم عثمان ديمبيلي وموسى واجو وأنسو فاتي وسرجيو أغويرو، إلى جانب مينجيزا وشتيغن.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي: نيتو وبينيا وأرناو ودست وبيكيه وأراوخو وبوسكيتس وريكي بويغ وغريزمان وديباي وبرايثوايت وراي ماناج ولينجليه وبيدري وجوردي ألبا وسرجي روبرتو ودي يونغ وإيمرسون وإريك غارثيا وديمير ونيكو وغابي وبالدي.

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