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تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 02:38 م
الفجر الرياضي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيرة المصري البورسعيدي في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2020-2021.
وستنطلق مواجهة الاهلي أمام المصري البورسعيدي اليوم الجمعة وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء ًبتوقيت القاهرة.
ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع، أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول
خط الوسط، السولية وديانج وأفشة
خط الهجوم، طاهر محمد طاهر والشحات ووالتر بواليا.
وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والجيش التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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