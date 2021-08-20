Advertisements

البنك المركزي الصيني يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 02:56 م
بوابة الفجر
Advertisements
أبقى البنك المركزي الصيني على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير اليوم الجمعة، كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وأعلن بنك الشعب (البنك المركزي) الصيني أن سعر الفائدة على القروض الأولية لمدة عام واحد سيظل عند مستوى 3.85 % في حين ستظل الفائدة للقروض الأولية لمدة خمس سنوات عند مستوى 4.65 %.

كانت أخر مرة تم فيها خفض الفائدة على القروض الأولية لعام واحد ولخمسة أعوام في أبريل .2020 وفي ذلك الوقت تم خفض الفائدة لقرض السنة الواحدة بمقدار 20 نقطة أساس وخفض الفائدة لقرض الخمس سنوات بمقدار 10 نقاط أساس بحسب.

كانت الأسواق تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة اليوم بعد أن أبقى البنك المركزي الصيني الفائدة على آلية الإقراض متوسط المدى التابعة له دون تغيير في وقت سابق من الشهر الحالي.

أخبار تهمك

خطأ الأهلي يهدد بفشل انتقال أحمد ياسر ريان إلى الدوري التركي

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة جديدة لبرشلونة بعد رحيل ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ يوم

الكشف عن أخر تطورات مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 18 ساعة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في الليجا الإسبانية

منذ نصف ساعة

أرسنال يعلن شراء مارتن أوديجارد بعقد دائم

منذ ساعتين و 37 دقيقة

علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة

منذ نصف ساعة

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

منذ حوالي 7 ساعات

نجم برشلونة يقترب من الرحيل للدوري الانجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

جالاتا سراي يتراجع عن ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مفاجأة بشأن طلب الأهلي لحكام أجانب لمبارياته المتبقية في الكأس و السوبر

منذ ساعة و 25 دقيقة

موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتراجع عن فكرة رحيل نجم الفريق الموسم المقبل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
02:29 م

علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في الليجا الإسبانية

02:30 م

مفاجأة بشأن طلب الأهلي لحكام أجانب لمبارياته المتبقية في الكأس و السوبر

01:36 م

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

08:20 ص

نجم برشلونة يقترب من الرحيل للدوري الانجليزي

11:53 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم