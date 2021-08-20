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القومية للأنفاق تستقبل ثانى قطارات مونوريل العاصمة الشهر الجارى

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 02:45 م
مونوريل العاصمة
مونوريل العاصمة
مارينا بشارة
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أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن استقبال ثانى القطارات التى ستعمل بمشروع مونوريل "العاصمة الإدارية - الاستاد" خلال الشهر الجارى، استعدادا لتشغيل المرحلة الأولى من هذا المشروع التى تمتد من العاصمة الإدارية حتى مسجد المشير بطول 45 كم المخطط فى مايو 2022.

ومشروع مونوريل العاصمة الإدارية يتم تنفيذه من قبل تحالف شركتى ألستوم العالمية وأوراسكوم للإنشاءات بأطوال 56 كم، شاملا 22 محطة علوية هى "الاستاد – هشام بركات – نورى خطاب – الحى السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوى – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوى – حى النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائرى الأوسطى – محمد بن زايد – الدائرى الإقليمى – فندق الماسة – حى الوزارات – العاصمة الإدارية".

وتنفذ الدولة 2 خط مونوريل الأول هو مشروع مونوريل العاصمة الإدارية سيربط مع القاهرة الجديدة ومدينة نصر، والثاني مشروع مونوريل 6 أكتوبر- المهندسين بطول 42 كم سيربط مع الخط الثالث للمترو فى محطة وادى النيل بالمهندسين، وتصل أطوال الخطين إلى حوالى 96 كم، ويتولى تحالف المكاتب الاستشارية الأمريكي المصرى هيل إنترناشونال وحجى جروب القيام بالأعمال الاستشارية والإشراف على تنفيذ مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل 6 أكتوبر.

وتقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ الأعمال الإنشائية وكافة الأعمال المدنية لمشروع مونوريل 6 أكتوبر- المهندسين، فيما تقوم شركة أوراسكوم للإنشاءات بالأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية - الاستاد، بينما ستقوم شركة الستوم بتنفيذ وتركيب نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات التي ستعمل خلال المشروعين عقب تنفيذهما، وتبلغ السرعة التصميمية للمونوريل 80 كم/س.

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مونوريل العاصمة الإدارية القومية للأنفاق العاصمة الإدارية

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