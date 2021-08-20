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سوريا تدين الاعتداءات الإسرائيلية وتطالب مجلس الأمن بهذا الأمر

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
وكالات
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دانت سوريا الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت محيط دمشق ومحيط مدينة حمص أمس مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات.
وجاء في بيان وزارة الخارجية، "الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية لن تنجح في إحباط أو ترهيب الشعب السوري والجيش العربي السوري وحلفائه ولن تثنيهم عن هزيمة تنظيمي داعش وجبهة النصرة وباقي المجموعات الإرهابية شريكة (إسرائيل) والولايات المتحدة الأمريكية في الإرهاب".

وطالبت وزارة الخارجية الأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخذا الإجراءات اللازمة لوقف تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، "وزارة الخارجية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد سورية وإن يفرضا على الاحتلال الإسرائيلي احترام القرارات المتعلقة باتفاقية فصل القوات ومساءلته عن إرهابه وجرائمه".

وتصدت الدفاعات الجوية السورية مساء أمس الخميس لصواريخ إسرائيلية من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ومحيط مدينة حمص.

الكلمات المفتاحية

سوريا الاعتداءات الإسرائيلية‎

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