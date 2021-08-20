رئيس هيئة قناة السويس يعلن عبور ٦٢ سفينة المجرى الملاحي



ووجه رئيس الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل عبور السفينة بأمان وذلك بتعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة، وتخصيص القاطرتين مساعد ١ ومساعد ٢ لمصاحبة السفينة خلال رحلتها عبر القناة.



وأكد الفريق ربيع على أن عبور السفينة EVER GIVEN مجددا في رحلتها رقم ٢٢ عبر القناة، يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها القناة كأقصر وأسرع الطرق الملاحية التي تربط الشرق بالغرب، كما يدل على العلاقات الطيبة والاستراتيجية التي تجمع قناة السويس بالشركة اليابانية المالكة للسفينة.



جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الجمعة، عبور ٦٢ سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها ٣،٥ مليون طن.



وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال ٢٦ سفينة بحمولات صافية قدرها ١،٥ مليون طن، فيما عبرت ٣٦ سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت ٢ مليون طن.



أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الجمعة، عبور سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN بنجاح ضمن قافلة الشمال خلال رحلة العودة بعد تفريغ حمولتها قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى الصين.