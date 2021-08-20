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سوزان نجم الدين تكشف كواليس شخصيتها بتماسيح النيل

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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انتهت الفنانة سوزان نجم الدين من تصوير جميع مشاهد فيلمها السينمائي الجديد تماسيح النيل للمخرج سامح عبد العزيز.

وقالت سوزان في تصريحات صحفية لها أنها تجسد شخصية ناديا وذلك في إطار كوميدى رومانسي موضحة أن الفيلم هو العمل الكوميدى الثاني لها بعد فيلم قط و فار

وتابعت إنها في سوريا قدمت عملين كوميديين وهما جوز الست مع الفنان أيمن زيدان وفرصة العمر مع الفنان عباس النوري.

يذكر أن آخر أعمال سوزان نجم الدين هما مسلسلي ابن اصول وكلبش ٣ وفيلم حملة فرعون، وتدور أحداث الفيلم في رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب لتتوالي بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف عن الحقيقة ويلعب بطولته الفنان خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، سوزان نجم الدين، لمى كتكت ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

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