أول تعليق من أسامة ربيع على عبور "إيفرجيفن" لقناة السويس مرة أخرى

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عبور سفينة "إيفرجيفن" قناة السويس اليوم مجددا بعد أزمة جنوح السفينة يعد شهادة ثقة في قناة السويس، وقدرة رجال القناة على إنهاء أزمة السفينة خلال 6 أيام دون أي خسائر.





وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن المفاوضات مع السفينة كانت عادلة حيث لم تخسر القناة أصدقائها، وحصلت على حقوقها، لافتا إلى أنهم سعداء بعبور "إيفرجيفن" مرة أخرى بالقناة، حيث يعد هذا العبور هو الثاني والعشرين للسفينة في القناة.



