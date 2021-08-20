إطلاق كود تأمين المسطحات المائية شواطيء وحمامات سباحة بمدينة العلمين الجديدة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المهرجان الرياضي بالعلمين الجديدة وكان من ضمن فاعليات المهرجان إطلاق كود تأمين المسطحات المائية شواطيء وحمامات السباحة.





وأطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الكود المصري الخاص بعوامل الأمن والسلامة بالمسطحات المائية " حمامات السباحة والشواطئ ، وذلك فى إطار فاعلیات مبادرة مصر بلا غرقى باهتمام وتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي .





وأكد وزير الشباب والرياضة ، أن الأكواد الخاصة بتأمين المسطحات المائية من شواطئ وحمامات سباحة تمت من خلال اللجنة التنفيذية العليا لمبادرة مصر بلاغرقي والتي تترأسها الوزارة وعضوية وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والسياحة والصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم بالإضافة إلى خبراء من الاتحاد المصري للغوص والانقاذ ، وذاك تأكيداً تكاتف الجميع والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تنفيذ وتحقيق أهداف المبادرة وبما يضمن لها استدامة العمل

والعمل على تعميم الكود على جميع القرى والفنادق والأندية ومراكز الشباب التي بها مسطح مائي سواء شواطئ أو حمامات سباحة.





وذكر الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ ، أن كود تأمين المسطحات المائية مجموعة من الاشتراطات والمعايير التي يجب توافرها علي الشواطئ وحمامات السباحة وذلك للحد من حوادث الغرق ، موجهاً الشكر لوزير الشباب والرياضة علي جهوده في الخروج بكود خاص بتأمين المسطحات المائية .





وتحدث الوزير عن تدشين المبادرة واهتمام الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة المركزية للأداء الرياضي بالمبادرة ، مشيراً أن مصر تقع علي مسطحات مائية كثيرة ومن هنا جاءت أهمية مبادرة مصر بلاغرقي ، وان الوزارة لها سواعد كثيرة في هذا الشأن ، وفي ظل الأهمية الكبيرة للمبادرة واهتمام فخامة السيد الرئيس بحياة المواطن المصري وندائه بالحياة الكريمة وبناء الإنسان.





وشهد وزير الشباب والرياضة محاكاة انقاذ غريق بين المنقذين وكيفية الإنقاذ الصحيحة بخطواتها المختلفة وذلك ببحيرة أبراج العلمين.





وصرح الدكتور أشرف صبحي أن المبادرة تستهدف تدريب وتأهيل المنقذين العاملين بالشواطئ المختلفة، والتأكد من توافر المعدات اللازمة لتأمين الشواطئ والمسطحات المائية، بالإضافة إلى إقامة الندوات والمؤتمرات التوعوية للمواطنين لتعليمهم مهارات الإنقاذ الأساسية فى مختلف المحافظات.





وتشهد منظومة الإنقاذ الفترة المقبلة مرحلة جديدة وتعاون كبير بين جميع الوزارات للوصول للهدف الأسمى والحد من حوادث الغرق.