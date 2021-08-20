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محافظ بورسعيد يوجه برفع كافة الإشغالات بمحيط المقابر

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 03:55 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، برفع كافة الإشغالات والتعديات المتواجدة بمحيط مقابر بورسعيد، وذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ بورسعيد، لمتابعة مستوى تقديم الخدمات للمواطنين بعدد من المناطق، رافقه خلالها رئيس حى الزهور.

وشدد محافظ بورسعيد، على منع عودة هذه الإشغالات مرة أخرى، موجها رئيس الحى بالحفاظ على نظافة المنطقة ومنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات والتعديات، وتوقيع العقوبات على المخالفين.

محافظ بورسعيد يوجه برفع كافة الإشغالات بمحيط المقابر
محافظ بورسعيد يوجه برفع كافة الإشغالات بمحيط المقابر
محافظ بورسعيد يوجه برفع كافة الإشغالات بمحيط المقابر
محافظ بورسعيد يوجه برفع كافة الإشغالات بمحيط المقابر
محافظ بورسعيد يوجه برفع كافة الإشغالات بمحيط المقابر
محافظ بورسعيد يوجه برفع كافة الإشغالات بمحيط المقابر
محافظ بورسعيد يوجه برفع كافة الإشغالات بمحيط المقابر
محافظ بورسعيد يوجه برفع كافة الإشغالات بمحيط المقابر

الكلمات المفتاحية

محافظ بورسعيد عادل الغضبان المقابر الباعه الجائلين

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