"الغضبان" يتابع سير العمل بمشروعات الطرق في بورسعيد وبورفؤاد (صور)





جاء ذلك بحضور اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد وعدد من الشركات الهندسية المختصة بأعمال مشروعات تطوير الطرق.



وخلال الاجتماع استمع اللواء عادل الغضبان، من المختصيين لمعدلات التنفيذ فى تطوير شارع 23 ديسمبر وشارع عبد الرحمن شكري وعدد من الشوارع الواقعة فى نطاق حي الضواحي والزهور والمناخ، وعدد من الطرق بمدينة بورفؤاد.





وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة فى مجال تطوير الطرق ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمشروعات الخدمية، تماشيًا مع خطة التنمية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة، موجهًا بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل والإسراع فى معدلات تنفيذ أعمال التطوير فى أقرب وقت.

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة مستجدات الأعمال بعدد من مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بمدينة بورسعيد وبورفؤاد.