Advertisements

"الغضبان" يتابع سير العمل بمشروعات الطرق في بورسعيد وبورفؤاد (صور)

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة مستجدات الأعمال بعدد من مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بمدينة بورسعيد وبورفؤاد.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد وعدد من الشركات الهندسية المختصة بأعمال مشروعات تطوير الطرق.

وخلال الاجتماع استمع اللواء عادل الغضبان، من المختصيين لمعدلات التنفيذ فى تطوير شارع 23 ديسمبر وشارع عبد الرحمن شكري وعدد من الشوارع الواقعة فى نطاق حي الضواحي والزهور والمناخ، وعدد من الطرق بمدينة بورفؤاد.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة فى مجال تطوير الطرق ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمشروعات الخدمية، تماشيًا مع خطة التنمية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة، موجهًا بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل والإسراع فى معدلات تنفيذ أعمال التطوير فى أقرب وقت.

الكلمات المفتاحية

محافظة بورسيعد شوراع بورسعيد شارع 23 ديسمبر تطوير الطرق اخبار بورسعيد

أخبار تهمك

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في الليجا الإسبانية

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تقرير - هل ينتقل هالاند إلى ريال مدريد؟

منذ ساعة و 14 دقيقة

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

خطأ الأهلي يهدد بفشل انتقال أحمد ياسر ريان إلى الدوري التركي

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يفاضل بين هذا الثنائي للتعاقد مع أحدهما

منذ 35 دقيقة

جالاتا سراي يتراجع عن ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 20 ساعة

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ يوم

عاجل.. أون تايم سبورت توقف مدحت شلبي لنهاية الموسم بعد هجومه على جمهور الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

الزمالك يتراجع عن فكرة رحيل نجم الفريق الموسم المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

نجم برشلونة يقترب من الرحيل للدوري الانجليزي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفانتي

منذ ساعة و نصف

مفاجأة بشأن طلب الأهلي لحكام أجانب لمبارياته المتبقية في الكأس و السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد: تطوير حديقة المنتزه ببورفؤاد لتكون مكاناً ترفيهياً وثقافياً

شاهد أعمال تطوير 'سوق الروضة' ببورسعيد (صور)

تطوير شارع العبور بحي الضواحي في بورسعيد (صور)

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في إنشاء ساحة نهضة بورسعيد (صور)

استكمال أعمال رصف شارع عبد الرحمن شكرى أمام مسجد أم القرى ببورسعيد

استمرار أعمال تجميل وتطوير شارع العبور بحي الضواحي ببورسعيد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. أون تايم سبورت توقف مدحت شلبي لنهاية الموسم بعد هجومه على جمهور الأهلي

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

03:31 م

علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة

02:29 م

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

08:20 ص

كارتيرون يفاضل بين هذا الثنائي للتعاقد مع أحدهما

04:38 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم