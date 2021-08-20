موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

يسعى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون للفوز اليوم على سيراميكا كليوباترا ضمن إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري.





موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري





و حصد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ثلاثة نقاط ثمينة بعد الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف ضمن إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري.





و من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا ضمن إطار منافسات الجولة الـ32 في تمام الساعة 9 مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب السويس الجديد.





و تُبث مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا بالجولة الثانية و الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم حصريآ عبر قناة أون تايم سبورتس 1.





الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الذي يقوده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 73 نقطة.