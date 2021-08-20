تقرير - هل ينتقل هالاند إلى ريال مدريد؟

يستمر الميركاتو المثير في زيادة أثارته يوم بعد يوم، ومن الواضح أن فريق ريال مدريد الأسباني لا يريد غلق نافذة الانتقالات الصيفية الحالية ألا بعد عقد صفقة مدوية..





حيث فجر صحفي بإذاعة ‘‘كادينا كوبي‘‘ الإسبانية، سيرو لوبيز، صباح اليوم الجمعة ، عن توصل ريال مدريد إلى اتفاق مبدئي مع بوروسيا دورتموند وإيرلينج هالاند من أجل انضمام اللاعب إلى الفريق الملكي في عام 2022.





وبهذا لم يصبح مبابي هو هدف ريال مدريد الوحيد، حيث علي الرغم من أن كيليان مبابي يرغب في الانضمام من ريال مدريد، وأن نادي باريس سان جيرمان ليس بحاجة كبيرة للمهاجم الفرنسي بعد ضم ليونيل ميسي، ألا أن إدارة الفريق الباريسي متمسكة باللاعب بدرجة كبيرة جدًا ولن تتخلي عنه هذا الموسم.





ولكن هالاند لن يكون بديل مبابي، بل يطمح إدارة الملكي في التعاقد مع أفضل مهاجمين شباب في الوقت الحالي معًا، واذا نجح ذلك سيعوض ريال مدريد جمهوره عن فشل النادي الذريع الموسم الماضي.





وفي الحقيقة ريال مدريد قادر ماديًا على ضم الصفقتين، حيث نجح في توفير أكثر من 200 مليون يورو خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، مع الحفاظ على الأموال في خزينة النادي، حيث لم ينفق الميرينجي أي يورو منذ 2019 على التعاقدات.





كما تم عدة صفقات نجح في جني المال منها مثل أشرف حكيمي نظير 45 مليون يورو، سيرجيو ريجيلون مقابل 30 مليون يورو، أوسكار رودريجيز مقابل 13.5 مليون يورو، في الصيف الماضي ليتخطى حينها حاجز 100 مليون يورو من بيع اللاعبين.





كما جني الكثير من المال هذا الصيف خلال صفقة فاران الذي رحل لفريق مانشستر يونايتد مقابل ٥٠ مليون يورو، وتعد من أغلي صفقات البيع الذي تمت في تاريخ ريال مدريد، ومارتين أوديجاردالذي رحل لفريق أرسنال الإنجليزي مقابل ما يقرب من 40 مليون يورو.





ووجود هالاند سيكون إضافة كبيرة للنادي الملكي، نظرًا لموهبة النرويجي البارزة.





النرويجي الشاب صاحب ال21 عام بدأَ مسيرته الكروية مع نادي برينه عام 2016 ثم في العام التالي انتقل إلى نادي مولده حيث أمضى عامين، ثم بعدها وقَّع هالاند في يناير عام 2019 على عقدٍ مع نادي ريد بول سالزبورج النمساوي يمتدُّ لخمسِ سنوات، وهنا كانت بداية تألق اللاعب.





حيث أصبح آرلينغ هالاند أصغر لاعبٍ يُسجِّل في خمس مبارياتٍ متتاليةٍ في دوري أبطال أوروبا لعام 2019‪-‬2020 ليحتلَّ بذلك صدراة هدافي البطولة برصيدِ 10 أهداف، وحصل مع فريق ريد سالزبورغ علي الدوري النمساوي، وكأس النسما.





‪ ثم بعدها ‬ في ديسمبر 2019؛ أعلنَ نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن ضمِّه مقابل 20 مليون يورو، ليظهر للعالم موهبته الشابة المميزة، ولعب مع الفريق الألماني 57 مباراة سجل فيهم 55، كما حصل معهم علي كأس ألمانيا للعام الحالي.





نبذة عن إنجازات اللاعب الفردية المميزة:

* أفضل لاعب في الدوري النرويجي الممتاز لعام 2018

* لاعب العام في النمسا لعام 2019[

* الحذاء الذهبي لكأس العالم تحت 20 سنة لعام 2019

* دوري أبطال أوروبا فريق النجوم الصاعدة لعام 2019

* الدوري الألماني لاعب الشهر: يناير 2020، نوفمبر 2020، أبريل 2021

* الدوري الألماني أفضل لاعب شاب: يناير 2020، فبراير 2020

* فريق العام من وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية لعام 2019–20

* جائزة الفتى الذهبي لعام 2020

* فيفبرو: لعام 2020 (المهاجم الرابع)

* غولبالن: لعام 2020

* جائزة كنكسن:لعام 2020