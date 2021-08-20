رسمياً.. ريال مدريد يعلن تجديد عقد كريم بنزيما حتى ٢٠٢٣

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تجديد تعاقده مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة حتى صيف ٢٠٢٣.









وسيبقى المهاجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية مع النادي الملكي لمدة موسمين آخرين كان ينتهي تعاقده مع ريال مدريد في صيف ٢٠٢١.





ووقع بنزيمة على عقود التجديد مع النادي الملكي في حضور فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.





بنزيمة ارتدى قميص ريال مدريد في ٥٦٠ مباراة سجل خلالهم ٢٨١ هدفًا وصنع ١٣٢ وساهم في تتويج فريقه بـ١٨ لقب.





الجدير بالذكر أن ريال مدريد استهل موسمه الجديد في الليجا بالفوز على ديبورتيفو ألافيس ٤-١ سجل منها كريم بنزيمة هدفين.