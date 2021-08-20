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اتحاد الكرة يرسل البطاقة الدولية لأحمد ياسر ريان إلى نادي ألتاي التركي

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم البطاقة الدولية للاعب أحمد ياسر ريان إلى ناديه الجديد ألتاي التركي والذي انضم لصفوفه لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وتعاقد نادي ألتاي التركي مع أحمد ياسر ريان قادمًا من الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل ٣٠٠ ألف دولار مع أحقية الشراء نهائيًا بـ٢ مليون دولار.

وتواصل النادي الأهلي مع مسؤولو اتحاد الكرة المصري من أجل إرسال البطاقة الدولية للاعب الدولي لناديه الجديد وهو ما حدث بالفعل.

وقدم ريان مستوى مميز في الموسم المنصرم مع سيراميكا كليوباترا حيث سجل ١٥ هدفًا في الدوري جاء بهم في المركز الثاني في صدارة الهدافين خلف محمد شريف.

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