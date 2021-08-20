عاجل.. أون تايم سبورت توقف مدحت شلبي لنهاية الموسم بعد هجومه على جمهور الأهلي





أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت قرارًا هامًا تجاه الإعلامي مدحت شلبي وذلك بعد هجومه على جمهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي يوم أمس الخميس.





وفي بيان لها قالت مجموعة قنوات أون تايم سبورت "انطلاقاً من السعي الدائم لتقديم إعلام رياضي هادف ومحتوى يتماشي مع ميثاق الشرف الإعلامي وترسيخاً لمبدأ احترام كافة أطياف جماهير كرة القدم المصرية.





وأضافت :" فقد قررت إدارة قنوات On Time Sports وقف ظهور الإعلامي مدحت شلبي والذي يقدم برنامج مساء أون تايم سبورتس علي قناة On Time Sports 2 حتى نهاية الموسم





يُذكر أن مدحت شلبي كان قد خرج في برنامجه يوم أمس وهاجم جمهور الأهلي الذين يعتقدون بأن الإسماعيلي قد فوت مباراة الزمالك من أجل التتويج بلقب الدوري ووصفهم بالسذج.