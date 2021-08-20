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أهم توصيات "الزراعة" للإرتقاء بجودة محصول القطن في كفر الشيخ

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 04:09 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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دشنت مديرية الزراعة في محافظة كفر الشيخ، ندوة علمية تناولت التوصيات الفنية لمحصول القطن، بإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، وذلك فى إطار توعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة، وتحقيق أعلي إنتاجية للمحاصيل الزراعية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن القطن المصري يمثل المصدر الرئيسي للدخل النقدي لأكثر من نصف مليون أسرة، ويمنح القطن المصري على الدوام المزارعين ميزة نسبية تفوق باقي المحاصيل الحقلية.

وأكد نور الدين في بيان، أن القطن أحد المحاصيل التصنيعية التصديرية الهامة، لذا يلقى اهتمامًا كبيرًا من الدولة، مشيرًا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين، من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

بدوره أوضح الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، أن أهم التوصيات الفنية التى يجب على المزارع مراعاتها لتحسين جودة انتاج الذهب الأبيض "القطن" والتي شملت موالاة الري بإحكام باستخدام الحوال دون تغريق أو تعطيش كل 12-15 يومًا حسب حالة الجو، وتجنب الري وقت الظهيرة وتجنب تعطيش النباتات وتقصير فترات الري في الأراضي التي بها نسبة من الأملاح وتجنب الإفراط في الري.

وأضاف: "وكذلك علاج الهياج الخضري بالرش بمادة البيكس مرتين الأولى بعد الوسواس والثانية عند التزهير بمعدل 30 جم مادة فعالة للفدان أو التطويش بإزالة القمة النامية، وكذلك مقاومة المن والذبابة البيضاء، عدم الإفراط فى الرى خاصة في شهري أغسطس وسبتمبر، بالإضافة إلى عدم الإسراف فى التسميد الآزوتى والرش بالمبيدات الفطرية في البؤر المصابة بالعفن".

وتابع: "وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، أن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية قامت بعقد ندوة ارشادية عن زراعة محصول القطن، صنف جيزة 94 لمزارعي قرية الخاشعة بمركز ومدينة بلطيم، لدراسة الحقول الإرشادية المزروعة بمحصول القطن، وأنه تم استعراض أهم التوصيات والمعاملات الزراعية عند زراعة القطن واستعراض أصناف القطن الجديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وموفرة للمياه والطرق الحديث في جني المحاصيل، وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحاضرين.

حضر الندوة المهندس رمضان القبلاوي، مدير عام الإدارة الزراعية ببلطيم، والدكتور محمد عبد الفتاح أبو اليزيد، بمعهد بحوث القطن، ومسؤولي الإرشاد والمكافحة بإدارة بلطيم الزراعية، وعدد من المزارعين.

وخلال الندوة أشاد المزارعون ومهندسو الإرشاد بدور مديرية الزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية وورش التدريب لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة وتحقيق أعلي إنتاجية للمحاصيل الزراعية.

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