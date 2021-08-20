4 شائعات نفتها الحكومة × 7 أيام.. أحدهم بشأن عملة فئة 100 جنيه







- وزارة الصحة والسكان، نفت إصدار شهادات "QR Code" الخاصة بتطعيمات لقاحات كورونا للمسافرين دون تلقيهم اللقاح، وشددت الوزارة على أن كافة إجراءات استخراج شهادات QR Code الخاصة بلقاح فيروس كورونا تخضع للرقابة والتفتيش الدقيق وهي شهادات مؤمنة وصالحة لتقديمها للجهات الرسمية في الخارج، ولا يتم إصدارها للمواطنين إلا بعد تلقيهم اللقاح، حيث يحصل المواطن متلقي اللقاح على شهادة التطعيم المصرية بلقاحات كورونا مطبوعة على ورق مؤمن صادر من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، ومدون عليها «سيريال نمبر»، وجميع بياناته باللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك تحمل QR Code المعترف بها دوليًا.



- وزارة المالية نفت طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق، وأن كافة العملات المعدنية المتداولة بالأسواق كما هي بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات معدنية جديدة.



- وزارة الكهرباء نفت أن تكون تعريفة الكهرباء المحسوبة بالعداد التقليدي أقل من العدادات الذكية أو مسبوقة الدفع، مؤكدة أن جميع الجهات تتقيد بالتعريفة المعلنة من مجلس الوزراء، كما أن العداد المسبوق الدفع يعتمد على آلية جديدة تستهدف تقديم الخدمات، والحساب الدقيق للاستهلاك الموجود أولًا بأول، والعدادات الذكية مبرمجة على تحديد الشريحة وفقًا لأسعار تعريفة الكهرباء، وتساعد صاحبها على التحكم في الاستهلاك.