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إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ 

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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شن مجلسا مدينة الحامول ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية،  اليوم الجمعة، تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعدي في المهد.

أشرف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، على تنفيذ حالتي إزالة، الأولى بوابة خرسانية وسور علي الأرض الزراعية بطول 20 متر طولي،وتم تسليم الموقع لجهة الولاية خالي من أي تعدي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف،والحالة الثانية فك شدة خشبية لبرج سكني صادر لها رخصة بناء ولم يتقدم بطلب استئناف أعمال وعمل المطابقة،و تماتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وترأس ياسر خداش رئيس مركز ومدينة مطوبس،حملة بالجزيرة الخضراء وبحضورنواب المدينة ورؤساء القرى ومسئولى الاملاك، لتنفيذ حملة لإزالة تعدي على 15 فدانا و15 قيراط على أراضى أملاك الدولة.

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