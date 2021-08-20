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تعرف على مواعيد منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون.

ووقع المنتخب المصري، في المجموعة الرابعة التي تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، حسب ما أوضحت القرعة التي تم سحبها قبل يومين.

مواعيد مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا:

الجولة الأولى- مصر ضد نيجيريا، يوم 11 يناير 2022، عند الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الثانية- مصر ضد غينيا بيساو، يوم 15 يناير 2022، عند الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الثالثة- مصر ضد السودان، يوم 19 يناير 2022، عند الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

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نيجيريا مصر امم إفريقيا أس الأمم الأفريقية

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