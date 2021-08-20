محمود حافظ أحدث المنضمين لفيلم "من أجل زيكو"





انضم الفنان محمود حافظ إلى قائمة أبطال فيلم "من أجل زيكو"، إخراج بيتر ميمي.



والفيلم من بطولة: كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، محمد محمود، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس.



ومن ناحية أخرى، يستعد محمود حافظ لعرض أحدث أعماله، فيلم "200 جنية"، يوم 25 أغسطس الجاري.



والفيلم من بطولة: إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوي، مي سليم، أحمد السعدني، أحمد رزق، هاني رمزي، نيللي كريم، وغيرهم من النجوم.



كما شارك حافظ مؤخرًا في فيلم"الإنس والنمس"، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، وشريف دسوقي وغيرهم، سيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير، قصة وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق.