Advertisements

محمود حافظ أحدث المنضمين لفيلم "من أجل زيكو"

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
فرح هنداوي
Advertisements


انضم الفنان محمود حافظ إلى قائمة أبطال فيلم "من أجل زيكو"، إخراج بيتر ميمي.

والفيلم من بطولة: كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، محمد محمود، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس.

ومن ناحية أخرى، يستعد محمود حافظ لعرض أحدث أعماله، فيلم "200 جنية"، يوم 25 أغسطس الجاري.

والفيلم من بطولة: إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوي، مي سليم، أحمد السعدني، أحمد رزق، هاني رمزي، نيللي كريم، وغيرهم من النجوم.

كما شارك حافظ مؤخرًا في فيلم"الإنس والنمس"، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، وشريف دسوقي وغيرهم، سيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير، قصة وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق.

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

خطأ الأهلي يهدد بفشل انتقال أحمد ياسر ريان إلى الدوري التركي

منذ حوالي 6 ساعات

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 20 ساعة

كارتيرون يفاضل بين هذا الثنائي للتعاقد مع أحدهما

منذ 37 دقيقة

عاجل.. أون تايم سبورت توقف مدحت شلبي لنهاية الموسم بعد هجومه على جمهور الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

الزمالك يتراجع عن فكرة رحيل نجم الفريق الموسم المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفانتي

منذ ساعة و نصف

تقرير - هل ينتقل هالاند إلى ريال مدريد؟

منذ ساعة و 16 دقيقة

علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

نجم برشلونة يقترب من الرحيل للدوري الانجليزي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ يوم

مفاجأة بشأن طلب الأهلي لحكام أجانب لمبارياته المتبقية في الكأس و السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

جالاتا سراي يتراجع عن ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في الليجا الإسبانية

منذ ساعتين و 45 دقيقة

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

شريف عرفة ينتهى من تصوير فيلم "الانس والنمس"

محمد هنيدي يروح لفيلم "الإنس والنمس".. صورة

تعرف علي موعد طرح "الانس والنمس" لمحمد هنيدي

شاهد.. محمد هنيدي لجمهوره: "اللي بيخاف يروح"

الانس والنمس يستعد للطرح بالسينمات

تعرف على موعد عرض فيلم " الإنس والنمس"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. أون تايم سبورت توقف مدحت شلبي لنهاية الموسم بعد هجومه على جمهور الأهلي

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

03:31 م

علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة

02:29 م

كارتيرون يفاضل بين هذا الثنائي للتعاقد مع أحدهما

04:38 م

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

08:20 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم