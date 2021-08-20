كارتيرون يفاضل بين هذا الثنائي للتعاقد مع أحدهما





يسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تدعيم مركز الظهير الأيمن خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





ويفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون، بين الثنائي الدولي التونسي حمدي النقاز، وكريم العراقي ظهير أيمن نادي المصري البورسعيدي، ومنتخب مصر الأوليمبي، للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وكان أكد حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن مسؤولو القلعة البيضاء دخلاً في مفاوضات جادة مع إدارة الفريق البورسعيدي، خلال الوقت الحالي.



