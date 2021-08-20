راحة 24 ساعة للترسانة عقب ودية منتخب الأفارقة



و ضم الترسانه مؤخراً مجموعة لاعبين جدد وهم ( رامبو - محمد سماره - محمد ناجح - مروان شاهين - علي فرج - مؤمن جابر - اسلام مسعود ) .





منح الجهاز الفني لفريق الترسانة بقيادة طارق السيد، لاعبيه راحه سلبية اليوم الجمعة، عقب خوض مباراة ودية أمس أمام فريق مكون من عدد من اللاعبين الأفارقة لتسويقهم .وشهد اللقاء فوز الأزرق برباعية نظيفة عن طريق مروان شاهين وإيهاب فؤاد واسلام مسعود وغزال .وانطلقت مؤخرا فترة الإعداد للشواكيش استعداداً للموسم المقبل من دوري القسم الثاني ولعب أول دياته ضد نادي لاڤيينا التي انتهت بخساره الشواكيش بأربعة أهداف مقابل هدف .