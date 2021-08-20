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راحة 24 ساعة للترسانة عقب ودية منتخب الأفارقة
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 04:43 م
ميادة كرم
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منح الجهاز الفني لفريق الترسانة بقيادة طارق السيد، لاعبيه راحه سلبية اليوم الجمعة، عقب خوض مباراة ودية أمس أمام فريق مكون من عدد من اللاعبين الأفارقة لتسويقهم .
وشهد اللقاء فوز الأزرق برباعية نظيفة عن طريق مروان شاهين وإيهاب فؤاد واسلام مسعود وغزال .
وانطلقت مؤخرا فترة الإعداد للشواكيش استعداداً للموسم المقبل من دوري القسم الثاني ولعب أول دياته ضد نادي لاڤيينا التي انتهت بخساره الشواكيش بأربعة أهداف مقابل هدف .
و ضم الترسانه مؤخراً مجموعة لاعبين جدد وهم ( رامبو - محمد سماره - محمد ناجح - مروان شاهين - علي فرج - مؤمن جابر - اسلام مسعود ) .
وشهد اللقاء فوز الأزرق برباعية نظيفة عن طريق مروان شاهين وإيهاب فؤاد واسلام مسعود وغزال .
وانطلقت مؤخرا فترة الإعداد للشواكيش استعداداً للموسم المقبل من دوري القسم الثاني ولعب أول دياته ضد نادي لاڤيينا التي انتهت بخساره الشواكيش بأربعة أهداف مقابل هدف .
و ضم الترسانه مؤخراً مجموعة لاعبين جدد وهم ( رامبو - محمد سماره - محمد ناجح - مروان شاهين - علي فرج - مؤمن جابر - اسلام مسعود ) .
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