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راحة 24 ساعة للترسانة عقب ودية منتخب الأفارقة

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
ميادة كرم
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منح الجهاز الفني لفريق الترسانة بقيادة طارق السيد، لاعبيه راحه سلبية اليوم الجمعة، عقب خوض مباراة ودية أمس أمام فريق مكون من عدد من اللاعبين الأفارقة لتسويقهم .

وشهد اللقاء فوز الأزرق برباعية نظيفة عن طريق مروان شاهين وإيهاب فؤاد واسلام مسعود وغزال .

وانطلقت مؤخرا فترة الإعداد للشواكيش استعداداً للموسم المقبل من دوري القسم الثاني ولعب أول دياته ضد نادي لاڤيينا التي انتهت بخساره الشواكيش بأربعة أهداف مقابل هدف .

و ضم الترسانه مؤخراً مجموعة لاعبين جدد وهم ( رامبو - محمد سماره - محمد ناجح - مروان شاهين - علي فرج - مؤمن جابر - اسلام مسعود ) .

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