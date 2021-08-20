صحة كفرالشيخ: دروة تدربية للأطباء فى التعامل مع حالات السموم

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إنه تنفيدًا لخطة ملف السموم بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، فقد تم ختام الدورة التدريبية الخاصة بكيفية التعامل مع حالات التسمم.



وأضافت وكيلة الوزارة، أن الدورة التدريبية إستمرت لثلاثة أيام من يوم الثلاثاء الماضي حتي اليوم الجمعة، وإستهدفت عدد 15 طبيب من أطباء مستشفى كفر الشيخ العام من أقسام الباطنة والأطفال، وذلك تمهيدًا لإضافتهم للعمل ضمن فريق وحدة السموم بالمستشفى.



وقدمت الدكتورة سوسن سلام، الشكر للمحاضرين الدكتورة إنتصار نظمي مسئول ملف السموم بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتورة إسراء بلتاجي، مسؤول ملف التدريب بوحدة السموم بمستشفى كفرالشيخ العام، على مجهوداتهم ودورهم الفعال في تدريب الفرق الطبية على علاج حالات التسمم داخل المستشفى.



