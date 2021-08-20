شريف دسوقي ينشر صورة من كواليس "ياما في الجراب يا حاوي"

شارك الفنان شريف دسوقي، صورة له من كواليس مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "دسوقي" تعليقا على الصورة قائلا: "جمعة مباركة عليكم جميعا".



وظهر شريف دسوقي الفترة الأخيرة بشكل كبير، وحظى باهتمام الجمهور وذلك عقب تواجده في العرض الخاص لفيلم "الإنس والنمس".



مسرحية "ياما فى الجراب يا حاوى" كانت تحمل سابقا اسم "ليلة من الف ليلة وليلة" من المقرر إعادتها مع مسرح القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما قدمها الفخرانى على خشبة المسرح القومى مع المخرج الراحل محسن حلمى وإنتاج البيت الفنى للمسرح على مدار 3 سنوات بداية من 2015.

