رفع 50 طن قمامة في حملة نظافة بقرى مركز دسوق بكفر الشيخ





اطلق مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حملة نظافة مكبرة بقرى كنسية الصرادوسي ودمرو، لرفع كفاءة النظافة بها، واستهدفت رفع 50 طن بعد تشوينها من أماكن متفرقة، بعدد 3 سيارات نظافة ولودر، بإجمالي 5 طن قمامة.



وبحسب بيان صادر عن محافظة كفر الشيخ، استمرت حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق، بأحياء مدينة دسوق جنوب وشمال، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعها جهاز النظافة والتجميل بالتنسيق مع رؤوساء الأحياء وفريق العمل المعاون.



وقد تابع المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملات النظافة الشاملة ومتابعة خطوط سير المعدات، ورفع الأتربة والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأراضىي الفضاء من خلال ورديات العمل الثلاثة، وتكثيف حملات النظافة بالشوارع الفرعية ورفع صناديق القمامة وتفريغها بالإضافة إلى نظافة الحدائق العامة والميادين وكورنيش النيل وشوارع المدينة والمداخل والمخارج.

انطلقت، اليوم الجمعة حملة نظافة مكبرة بقرى "كنسية الصرادوسي، دمرو" ب