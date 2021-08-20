موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني والتشكيل المتوقع





يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره ليفانتي، في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.





ويواجه ريال مدريد نظيره ليفانتي مساء الأحد الموافق 22 اغسطس 2021.





وتنطلق صافرة بداية المباراة في اتمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.





وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها.





من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل الآتي:





تيبو كورتوا

مارسيلو - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز

لوكا مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي

رودريجو - كريم بنزيما - جاريث بيل



