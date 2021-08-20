موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني والتشكيل المتوقع

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موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني والتشكيل المتوقع
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 05:00 م
غدير أحمد
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يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره ليفانتي، في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.
ويواجه ريال مدريد نظيره ليفانتي مساء الأحد الموافق 22 اغسطس 2021.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في اتمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.
وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها.
من المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل الآتي:
تيبو كورتوا
مارسيلو - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز
لوكا مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي
رودريجو - كريم بنزيما - جاريث بيل
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