بالهوت شورت.. منة فضالي تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور

تألقت الفنانة منة فضالي في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "فضالي" بإطلالة صباحية أنيقة حيث ارتدت هوت شورت، وتيشيرت أبيض، واعتمدت على الميك أب الناعم الذي أبرز ملامح جمالها.



وكانت آخر أعمال منة فضالي مشاركتها في مسلسل "نسل الأغراب" مع عدد من الفنانين منهم مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.