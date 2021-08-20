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الأهلي ينقض على صفقة الزمالك

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن مسؤولو القلعة الحمراء دخلوا في مفاوضات مع نادي المقاولون العرب من أجل بحث آلية التعاقد مع محمد مجلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع المصدر، أن إدارة الأهلي ترغب في التعاقد مع محمد مجلي لتدعيم صفوف الفريق بعدما تألق اللاعب المميز مع فريقه في المواسم الماضية.

ورحبت إدارة المقاولون العرب بانتقال مجلي إلى القلعة الحمراء، وذلك بشروط محددة، على الرغم من دخول نادي الزمالك في الصفقة.

وأشار المصدر، أن إدارة المقاولون العرب طلبت الحصول على مبلغ مالي بقيمة 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى الحصول على خدمات لاعبين من النادي الأهلي على سبيل الإعارة من بينهما محمود وحيد الظهير الأيسر.

ويعد مجلي من أبرز اللاعبين الذين ارتبط اسمهم بالانتقال إلى صفوف الزمالك في الفترة الأخيرة، وذلك لتعويض رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي.

الكلمات المفتاحية

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