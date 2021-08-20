Advertisements

موعد مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني والتشكيل المتوقع

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
يهبط نادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره أتلتيك بيلباو بملعب سان ماميس، في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويواجه برشلونة نظيره أتلتيك بيلباو مساء السبت الموافق 21 أغسطس 2021، على ملعب سان ماميس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، المالك الحصري لبث إذاعة الدوري الإسباني الممتاز عبر شاشتها.

من المتوقع أن يعتمد المدرب رونالد كومان على التشكيل البارسا كالآتي:-

نيتو
جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - رونالد آراوخو - سيرجينو ديست
بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج
ممفيس ديباي - مارتن برايثوايت - أنطوان جريزمان

الكلمات المفتاحية

ليفانتي برشلونة الدوري الإسباني

أخبار تهمك

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 20 ساعة

جالاتا سراي يتراجع عن ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خطأ الأهلي يهدد بفشل انتقال أحمد ياسر ريان إلى الدوري التركي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي ينقض على صفقة الزمالك

منذ 18 دقيقة

الزمالك يتراجع عن فكرة رحيل نجم الفريق الموسم المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

منذ حوالي 9 ساعات

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ يوم

عاجل.. أون تايم سبورت توقف مدحت شلبي لنهاية الموسم بعد هجومه على جمهور الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مفاجأة بشأن طلب الأهلي لحكام أجانب لمبارياته المتبقية في الكأس و السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في الليجا الإسبانية

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تقرير - هل ينتقل هالاند إلى ريال مدريد؟

منذ ساعة و 20 دقيقة

كارتيرون يفاضل بين هذا الثنائي للتعاقد مع أحدهما

منذ 41 دقيقة

نجم برشلونة يقترب من الرحيل للدوري الانجليزي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بيلباو فى الدوري الإسباني

مفاجأة في تشكيل برشلونة المتوقع ضد باريس سان جيرمان

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد هويسكا في الدوري الاسباني

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. أون تايم سبورت توقف مدحت شلبي لنهاية الموسم بعد هجومه على جمهور الأهلي

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الصفقة الذهبية

03:31 م

علاج جديد يمنع الإصابة بفيروس كورونا.. وبشرى لأصحاب الأمراض المزمنة

02:29 م

كارتيرون يفاضل بين هذا الثنائي للتعاقد مع أحدهما

04:38 م

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

08:20 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم