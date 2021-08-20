موعد مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني والتشكيل المتوقع

يهبط نادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره أتلتيك بيلباو بملعب سان ماميس، في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





ويواجه برشلونة نظيره أتلتيك بيلباو مساء السبت الموافق 21 أغسطس 2021، على ملعب سان ماميس.





وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، المالك الحصري لبث إذاعة الدوري الإسباني الممتاز عبر شاشتها.





من المتوقع أن يعتمد المدرب رونالد كومان على التشكيل البارسا كالآتي:-





نيتو

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - رونالد آراوخو - سيرجينو ديست

بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

ممفيس ديباي - مارتن برايثوايت - أنطوان جريزمان



