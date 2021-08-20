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موانئ البحر الأحمر تسجل تداول 7200 طن بضائع متنوعة

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة  9 سفن وتم تداول 7200 طن بضائع و417 شاحنة حيث شملت حركة الواردات 1400 طن بضائع و 172 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 5800 طن بضائع و 245 شاحنة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين محبة والحرية بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Vishva diska وامل وغادرت السفينتين محبة والحرية ، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين آيلة وبريدج ، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Dodo وعلى متنها 417 سيارة قادمة من جدة .

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