باريس سان جيرمان يحسم موقفه من ضم محمد صلاح

أشار عدد من التقارير الصحفية اليوم الجمعة، إلى موقف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.









وقال موقع “le10sport” الفرنسي، أنه رغم الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية برغبة باريس سان جيرمان في ضم محمد صلاح، لتعويض رحيل كيليان مبابي المحتمل، إلا أن النجم المصري لم يكن موضع اهتمام ملموس من قبل إدارة باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي، أو أي نادٍ أوروبي آخر “كبير”، خلال الفترة الماضية.









وتابع الموقع الفرنسي، بأن إدارة ليفربول لن تفكر مطلقا في الاستغناء عن صلاح هذا الصيف، على الرغم من أن مفاوضات التجديد بين إدارة الريدز والنجم المصري، لا تسير بأفضل شكل ممكن، كما أن تمسك إدارة نادي ليفربول بخدمات محمد صلاح، قلل من احتمال انتقال “مو” إلى باريس سان جيرمان.







