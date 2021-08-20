محمود الجابري يكشف لـ "الفجر الفني" شخصيته في مسلسل "حلم"





يستعد أبطال مسلسل "حلم" لاستئناف تصويره قريبا، حيث توقف التصوير مؤقتا، بعد تصوير أول 5 أيام.







وكشف الفنان محمود الجابري في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن دوره، قائلا: أجسد شخصية تاجر فضة في الأزهر يدعى "طارق".









و أضاف قائلا: يدور المسلسل في إطار إجتماعي، بجانب الإثارة حيث توجد صراعات بين أفراد الأسر، فهو قصة ملحمية.









وتابع قائلا: ويتناول المسلسل حياة تجار الفضة وتجار البضائع السياحية،في منطقة الأزهر وخان الخليلي، كمصدر أساسي لدخلهم الشخصي، ويستعرض العمل حياة هؤلاء الأشخاص من قرب إلى أن تتغير حياتهم للأفضل حين يتم نقلهم للعيش في مدينة الاسمرات، ضمن جهود الدولة المصرية لإنقاذ حياة سكان العشوائيات، وتوفير لهم معيشة أفضل.









واختتم حديثه قائلا: وسيعرض مسلسل "حلم"، قبل شهر رمضان المقبل.









ومسلسل "حلم" بطولة جماعية لكلا من: محمد رياض،محمود الجابرى، نضال الشافعي، صابرين، وفاء عامر، كمال أبو ريا، أنوشكا، مدحت تيخة، ياسمين جمال، سميرة عبد العزيز،شريف خير الله،عمر زهران، هايدى رفعت، وغيرهم من الفنانين الشباب، وإخراج حسنى صالح.