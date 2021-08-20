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فيلم "ماكو" بدور عرض السينمات 1 سبتمبر
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 05:53 م
مي مرسي
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يستعد صناع فيلم "ماكو" لطرح الفيلم في دور العرض يوم ١ سبتمبر المقبل بعد سلسلة من التأجيلات، حيث بدأ تصوير الفيلم منذ عامين وتم الانتهاء منه بعد عام بسبب توقفه أكثر من مرة، حتى أصبح جاهزًا للعرض نهاية العام الماضي ولكن تأجل طرحه بسبب انتشار فيروس كورونا.
يعتبر فيلم ماكو تجربة جديدة ومختلفة على السينما المصرية والعربية، كأول فيلم من نوعية "Shark Movie" في الشرق الأوسط، واستغرق تحضيره سنتين قبل التصوير، و٣ اعوام بعد التصوير بتكلفة إنتاجية عالية.
الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية حيث أنه يدور حول فريق أفلام وثائقية يقررون إنتاج فيلم تسجيلي عن العبارة الغارقة "سالم أكسبريس" واسترجاع ذكريات الحادث والغوص في منطقة حطام العبارة.
فيلم ماكو من بطولة ناهد السباعي، نيقولا معوض، بسمة، منذر رياحنة، محمد مهران، فريال يوسف، عمرو وهبة، سارة الشامي والتركي مراد يلدريم، من تأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.
يعتبر فيلم ماكو تجربة جديدة ومختلفة على السينما المصرية والعربية، كأول فيلم من نوعية "Shark Movie" في الشرق الأوسط، واستغرق تحضيره سنتين قبل التصوير، و٣ اعوام بعد التصوير بتكلفة إنتاجية عالية.
الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية حيث أنه يدور حول فريق أفلام وثائقية يقررون إنتاج فيلم تسجيلي عن العبارة الغارقة "سالم أكسبريس" واسترجاع ذكريات الحادث والغوص في منطقة حطام العبارة.
فيلم ماكو من بطولة ناهد السباعي، نيقولا معوض، بسمة، منذر رياحنة، محمد مهران، فريال يوسف، عمرو وهبة، سارة الشامي والتركي مراد يلدريم، من تأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.
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