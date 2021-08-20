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فيلم "ماكو" بدور عرض السينمات 1 سبتمبر

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 05:53 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يستعد صناع فيلم "ماكو" لطرح الفيلم في دور العرض يوم ١ سبتمبر المقبل بعد سلسلة من التأجيلات، حيث بدأ تصوير الفيلم منذ عامين وتم الانتهاء منه بعد عام بسبب توقفه أكثر من مرة، حتى أصبح جاهزًا للعرض نهاية العام الماضي ولكن تأجل طرحه بسبب انتشار فيروس كورونا.

يعتبر فيلم ماكو تجربة جديدة ومختلفة على السينما المصرية والعربية، كأول فيلم من نوعية "Shark Movie" في الشرق الأوسط، واستغرق تحضيره سنتين قبل التصوير، و٣ اعوام بعد التصوير بتكلفة إنتاجية عالية.

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية حيث أنه يدور حول فريق أفلام وثائقية يقررون إنتاج فيلم تسجيلي عن العبارة الغارقة "سالم أكسبريس" واسترجاع ذكريات الحادث والغوص في منطقة حطام العبارة.

فيلم ماكو من بطولة ناهد السباعي، نيقولا معوض، بسمة، منذر رياحنة، محمد مهران، فريال يوسف، عمرو وهبة، سارة الشامي والتركي مراد يلدريم، من تأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.

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