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بلغت 4.4 مليون طن.. كيف ارتفعت صادرات مصر الزراعية خلال 8 أشهر؟

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا لقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، نظرا لأهميته العظيمة في حفظ الأمن الغذائي المصري، وسد احتياجات المواطنين من الغذاء، وتعزيز عدد من القطاعات المرتبطة بالمحاصيل الزاعية، وعلى رأسها الصناعات التي تقوم على استخدام المنتجات الزراعية كمواد خام أولية في الإنتاج.

وتدرك الدولة المصرية أن قطاع الزراعة يساهم إلى حد كبير في تعزيز الاقتصاد المصري، وتحسن مؤشراته بشكل مستمر، من خلال المشاركة في زيادة الصادرات المصرية، التي تأتي نتيجة لزيادة الصادرات الخاصة بمختلف القطاعات، لا سيما القطاع الزراعي، عبر تصدير فائض الإنتاج الزراعي للكثير منت الدول العربية والأجنبية.

واستطاعت مصر تحقيق نجاحات عظيمة فيما أقدمت على تدشينه من مشروعات تستهدف الارتقاء بالقطاع الزراعي، ودعم الفلاح، حتى يتمكن من تحقيق المستهدفات الخاصة بالزراعة، وتحسين جودة المنتجات الزراعية، بشكل يضعها في صدارة المحاصيل والمنتجات الزراعية، المعروضة في مختلف الأسواق العربية والعالمية، حيث تلقى المنتجات الزراعية المصرية رواجا كبيرا في هذه الأسواق.

وخلال الأشهر الماضية، ارتفعت صادات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.4 مليون طن.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها كيف ارتفعت صادرات مصر الزراعية خلال الفترة من 1 يناير الماضي، وحتى 18 أغسطس الحالي:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.4 مليون طن حتى الآن.

أوضح تقرير تلقاه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 18 اغسطس 2021، أن الصادرات بلغت 4 ملايين و433 ألفا و6 أطنان من المنتجات الزراعية.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، والبطاطس، والبصل، والفراولة، والرمان، والبطاطا، والفاصوليا، والبنجر، والجوافة، والفلفل، والمانجو، والثوم، والعنب، والبطيخ، على النحو التالي:

- بلغ إجمالي صادرات مصر الزراعية من الموالح مليونا، و815 ألفا، و473 طنا.

- بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من البطاطس 620 ألفا، و194 طنا.

- بلغ إجمالي صادرات مصر الزراعية من البنجر 474 ألفا، و815 طنا.

- بلغ إجمالي صادرات مصر الزراعية من البصل 183 ألفا، و713 طن.

- بلغ إجمالي صادرات مصر الزراعية من العنب 138 ألفا، و504 أطنان.

- بلغ إجمالي صادرات مصر الزراعية من البطاطا 38 ألفا، و79 طنا.

- بلغ إجمالي صادرات مصر الزراعية من الفاصوليا 20 ألفا، و282 طن.

- بلغ إجمالي صادرات مصر الزراعية من الفراولة 19 ألفا، و342 طنا.

- بلغ إجمالي صادرات مصر الزراعية من الثوم 17 ألفا، و619 طنا.

- بلغ إجمالي صادرات مصر الزراعية من الرمان 10 آلاف، و328 طنا

- بلغ إجمالي صادرات مصر الزراعية من الجوافة 9 آلاف، و172 طنا.

- بلغ إجمالي صادرات مصر الزراعية من البطيخ 8 آلاف، و359 طنا.

- بلغ إجمالي صادرات مصر الزراعية من المانجو 8 آلاف، و338 طنا.

- بلغ إجمالي صادرات مصر الزراعية من الفلفل 6 آلاف، و706 أطنان.

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