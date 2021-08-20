26 ألف جنيه.. سعر تيشيرت نجيب ساويرس المثير للجدل



أثأر تيشيرت بطوط، الذي ارتداه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قام البعض بتداول سعره.





ظهر ساويرس بتشيرت بكم باللون البيج الفاتح، في صور عدة متداولة وعليه 3 أشكال من بطوط، في إطلالة ليست غريبة عنه، وتبين أن التيشيرت تابع لشركة جوتشي الشهيرة، ويبلغ سعره على الموقع الرسمي للشركة، 1700 دولار امريكي، وهو ما يعادل 26 ألفًا و690 جنيهًا مصريًا.