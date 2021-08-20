حفاظا على الذوق العام أم إجراء احترازي؟.. إلغاء حفل عمر كمال بنادي سموحة





ونشرت الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال إن سبب إلغاء الحفل وهو للحفاظ على الذوق العام، قبل أن تتراجع وتقوم بتعديلها من جديد وتكتفي بالقول لتطبيق الإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا.



وأستقبل أعضاء النادي موقف عامر بين القبول والرفض، في الوقت الذي أقام النادي حفلا منذ أيام لتدشين المركز الإعلامي له.



قرر المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة الرياضي بالإسكندرية، إلغاء حفل المطرب عمر كمال، والذي كان مقررًا له الجمعة القادمة.